القضاء العراقي يلاحق نائبة سابقة بسبب

2021/12/21 | 11:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة تحقيق نينوى، المختصة بقضايا النزاهة، الثلاثاء، أمر قبض بحق النائبة في مجلس النواب السابق، ميساء يحيى عبد الرزاق، بتهم فساد.

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