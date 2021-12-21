البنك المركزي التركي يضيف عملتي الإمارات وأذربيجان للتداول الرسمي

2021/12/21 | 11:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اضاف البنك المركزي التركي عملتي الامارات واذربيجان على نظام العملات الاجنبية المتداولة في سوق البورصة التركي .ونشرت الجريدة الرسمية التركية الصادرة اليوم الثلاثاء قرار البنك المركزي التركي القاضي بإضافة عملتي الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني على نظام العملات الأجنبية المتداولة ليرتفع عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي التركي إلى 22 عملة.والعملات المتداولة لدى البنك المركزي هي: الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، المانات الأذربيجاني الجديد، الدرهم الإماراتي، الليف البلغاري، اليوان الصيني، الكرون الدنماركي، اليورو، الوون الكوري الجنوبي، الجنيه الإسترليني، الريال الإيراني، الكرون السويدي، الفرنك السويسري، الين الياباني، الدولار الكندي، الريال القطري، الدينار الكويتي، الكرون النرويجي، الروبية الباكستاني، الليو الروماني، الروبل الروسي، والريال السعودي ./انتهى

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