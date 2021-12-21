أعادة فتح طريق بعقوبة - خانقين بعد قطعه من قبل محتجين

2021/12/21 | 11:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعيد فتح طريق بعقوبة - خانقين بعد قطعه من قبل محتجين بعد تلقيهم تعهدات حكومية لتنفيذ مطالبهم .وذكر مراسل / نينا / ان طريق بعقوبة - خانقين شمال شرق بعقوبة أعيد فتحه بعد قطعه لمدة 24 ساعة من قبل متظاهرين من اهالي المقدادية للمطالبة بتحسين الخدمات الاساسية واقالة مدراء الدوائر الخدمية في القضاء .واضاف المراسل ان اعادة فتح الطريق جاء بعد تلقي المحتجين تعهدات حكومية لتلبية مطالبهم ./انتهى

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