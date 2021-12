شكيبير .. الشاعر المسطول - سعود سالم

2021/12/21 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

#الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ‏“To smoke´-or-not to smoke.



That is the question” -;-أثارت جريدة "إندبندنت" The Independent، منذ عدة سنوات، قضية في غاية الخطورة بالنسبة للطبقة المثقفة الإنجليزية كشفت فيها عن دراسة قام بها علماء من جنوب أفريقيا ونشرت في المجلة العلمية South African Journal of Science تثير الشكوك حول تناول الشاعر البريطاني وليام ( William Shakespeare 1564 – 1616) لمادة الحشيش.



الربط بين شكسبير والحشيش ......





