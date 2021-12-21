مناقشة التقرير الأخير لهيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، بحث في تفاصيل التغير المناخي! - توما حميد

2021/12/21 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد يسلط التقرير الضوء أيضا على عدد من اثار تغير المناخ التي يمكن تجنبها بالحد من الاحترار العالمي الى 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين، فعلى سبيل المثال، بحلول عام 2100، سيكون ارتفاع مستوى سطح البحر اقل بمقدار 10 سم عند ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين.



واحتمال خلو المحيط المتجمد الشمالي من الجليد البحري في الصيف سيكون مرة واحدة في القرن مع ارتفاع درجة الحرارة الأ ......





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