2021/12/21 | 11:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نشر موقع إعلانات في روسيا وظيفة شاغرة لموظف توصيل هدايا وتهنئة لكبار رجال الأعمال والمسؤولين براتب خيالي لخدمات التوصيل يبلغ قرابة 13500 دولار في الشهر.ووفقا لإعلان تم نشره على موقع Avito […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منصب شاغر براتب 13500 دولار..



موظف توصيل طلبات يتقن اللغة العربية المركز الخبري الوطني.

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