الموارد تطمئن المواطنين بشأن مواجهة الصيف القادم

2021/12/21 | 11:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، مصير السيول التي شهدتها مناطق في البلاد مؤخراً، فيما وجهت تحذيراً لسكان بعض المناطق.وقال المستشار بوزارة الموارد المائية عون ذياب في تصؤسخ صحفي، إن “لدى وزارة الموارد المائية خططاً لمواجهة السيول والاستفادة منها بأقصى ما يمكن من فائدة، وذلك بتوجيه المياه الى الخزانات التي فيها فراغات خزنية […]

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