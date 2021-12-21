فرنسا تطرح مبادرة لتشجيع النازحين العراقيين على العودة

2021/12/21 | 11:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، اTثنين، عن تقديم فرنسا دعماً مالياً إضافياً للعراقيين العائدين لمناطقهم بمقدار 882.425 يورو، مبيناً، أن هذا الدعم يخدم 27 ألف عراقي.

وذكر بيان للأمم المتحدة في العراق، أن “فرنسا وسعت دعمها لموئل الأمم المتحدة بمساهمة إضافية قدرها 882.425 يورو، لتقديم الدعم للمهجرين الذين عادوا مؤخراً إلى مجتمعاتهم ويكافحون من أجل إعادة بناء حياتهم”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأضاف البيان، أن “المشروع المقترح يهدف إلى تحسين الحقوق والظروف المعيشية التي تسهم في عودة مستدامة للعائلات من منطقتي سنجار والبعاج، التي لا تزال الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية إحدى العقبات الرئيسة، التي قد تمنع العديد من المهجرين من العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية”.

وأشار إلى، أن “مساهمة فرنسا سيتم استخدامها في الوقت المناسب، لتوسيع الدعم لحوالي 27000 شخص من خلال تقديم المساعدة القانونية لـ 200 أسرة وإعادة تأهيل مدرستين”.

وأوضح، أن “هذه المبادرة تهدف أيضاً إلى تشجيع العائلات النازحة الاخرى التي مازالت في المخيمات أو تستأجر المنازل أو تعيش مع أقاربها على العودة إلى أماكن سكناهم الاصلية، مع فرصة الحصول على التعليم للاطفال، أضافة إلى أن العائلات ستتمكن من الوصول إلى المساعدة القانونية لتقديم مطالبات التعويض عن الممتلكات المفقودة أو التالفة”.

وقال السفير الفرنسي في العراق إريك شوفالييه، بحسب البيان: إن “فرنسا فخورة بدعم مشروع موئل الامم المتحدة الذي يركز على الخدمات الاساسية مثل السكن والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة النازحين، لاسيما في سنجار والبعاج”.

وأكد “سنبقى إلى جانب الشعب العراقي في إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش”.

بدوره، أكد مدير برنامج العراق لموئل الامم المتحدة وائل الشهب، على “أهمية مساعدة الاشخاص في مناطق عودتهم لضمان الحلول الدائمة”، مشيرا الى ان “موئل الامم المتحدة يقدر الدعم المستمر من فرنسا، لتوسيع تقديم الدعم في نينوى”.

يشار إلى أن برنامج موئل الامم المتحدة يعمل في سنجار منذ العام 2016 وفي البعاج منذ عام 2020 بتمويل من الحكومة اليابانية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لبناء منازل الذين فقدوا منازلهم، وتسجيل مطالبات الاراضي الخاصة بهم، وتوفير إعادة التأهيل وترقية البنية التحتية الثانوية والمرافق والاماكن العامة، وتوفير التدريب المهني وفرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، وتقديم المساعدة القانونية للعائدين.

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