مؤتمر دولي تشارك فيه جامعة كربلاء

2021/12/21 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت جامعة كربلاء في أعمال المؤتمر

الدولي الثالث للاتجاهات الحديثة في

القانون والعلاقات الدولية، الذي

اقامته جامعة جيهان – أربيل، وبمشاركة

جامعة جدارا – الأردن .





وقال مدير المركز الاستاذ الدكتور اح

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