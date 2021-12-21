المرجع السيستاني يمدُّ يدَّ العون لعشرات الاسر في كربلاء

2021/12/21 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعيا منها في إعانة الأسر المتعففة

ومتعسرة الأحوال دأبت مؤسسة الامام

الرضا (عليه السلام) الخيرية للإغاثة

والاسكان التابعة لممثلية مكتب المرجع

الديني الاعلى السيد علي السيستاني في

كربلاء (دام ظله الوارف

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