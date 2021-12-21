كربلاء:صدور العدد (14) لمجلة المسرح الحسيني

2021/12/21 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر عن قسم الإعلام في العتبة الحسينية

المقدسة العدد الـ (14) من مجلة المسرح

الحسيني الفصلية.

وقال مسؤول شعبة النشر حسين النعمة

لوكالة نون الخبرية : " قد صدر العدد (14)

لمجلة المسرح الحسيني التي تُعنى

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