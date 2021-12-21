2021/12/21 | 11:45 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صدر عن قسم الإعلام في العتبة الحسينية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:صدور العدد (14) لمجلة المسرح الحسيني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المقدسة العدد الـ (14) من مجلة المسرح
الحسيني الفصلية.
وقال مسؤول شعبة النشر حسين النعمة
لوكالة نون الخبرية : " قد صدر العدد (14)
لمجلة المسرح الحسيني التي تُعنى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:صدور العدد (14) لمجلة المسرح الحسيني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء:صدور العدد (14) لمجلة المسرح الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).