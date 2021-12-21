البنك المركزي يطرح الاصدارية الثانية من السندات الحكومية 

2021/12/21 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه عبد السلام، الثلاثاء، عن طرح البنك المركزي العراقي الاصدارية الثانية من السندات الحكومية "سندات بناء" بقيمة 2 ترليون دينار.

وقال المدير التنفيذي للسوق في خبر له نشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان البنك المركزي طرح الاصدارية الثانية من السندات الحكومية "سندات بناء" بقيمة 2 ترليون دينار، بعد نجاح تسويق الاصدارية الأولى من قبل البنك والتي سيتم ادراجها وتداولها في سوق العراق للأوراق المالية.

واضاف ان الاصدارية الجديدة معروضة للاكتتاب للجمهور اعتبارا من 20 كانون الأول 2021 عن طريق الجهاز المصرفي العراقي، بنفس آلية البنك المركزي العراقي الصادرة بالكتاب المرقم 6/6/2916 في 24/10/2021 وينتهي الاكتتاب في 19 كانون الثاني 2022.

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