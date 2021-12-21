هل يجب إلغاء كل الفعاليات بسبب متحور

2021/12/21 | 11:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ينبغي المضي قدمًا في احتفالات رأس السنة وغيرها من الأعياد، حتى مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابة بمحتور أوميكرون؟ تعرف على كيفية إجابة المحللة الطبية في شبكة CNN الدكتورة لينا وين على هذا السؤال.

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