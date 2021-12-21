الهند تسجل 200 إصابة بمتحور أوميكرون في 12ولاية

2021/12/21 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 200 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في 12 ولاية.وقالت وزارة الصحة الاتحادية إن حالات الإصابة بـ"وميكرون" تم تسجيلها في 12 ولاية، معظمها في ولاية ماهاراشترا الغربية وعاصمة البلاد نيودلهي.وتضاعف عدد حالات الإصابة بأوميكرون في البلاد تقريبا في غضون أسبوع، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.وقال وزير الصحة منسوخ مندافيا، إن 80 بالمائة من حالات أوميكرون كانت بدون أعراض.وسجلت وزارة الصحة أيضا 5326 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد يومي للحالات في 581 يوما.وتم تسجيل أيضا 453 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتعمل الهند على تسريع حملة التطعيم وسط مخاوف من زيادة محتملة في الإصابات ، مع إعطاء جرعة واحدة على الأقل لـ 87٪ من 944 مليوناً بالغاً مؤهلاً.

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