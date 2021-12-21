ماذا لو شكل التيار الصدري الحكومة؟.. الاطار التنسيقي يجيب: لن تصمد 5 اشهر!

2021/12/21 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف القيادي في عصائب اهل الحق احدى قوى الاطار التنسيقي ، احمد عبد الحسين، اليوم الثلاثاء، عن وصول عدد مقاعد الإطار التنسيقي إلى 76 مقعد.

وقال عبد الحسين لـ (بغداد اليوم)، ان "الحديث عن ذهاب الإطار التنسيقي إلى المعارضة سيؤدي إلى انسداد سياسي، وذلك لوزنه النيابي الكبير".

وتطرق الى حكومة الأغلبية التي يدعو اليها التيار الصدري، قائلا، ان "الذهاب لتشكيل حكومة أغلبية، يجب ان تكون سياسية وطنية، وهذا لا يتقاطع مع رؤيا الاطار التنسيقي، لكنها ستكون منقوصة لأن عمرها لن يطول لأكثر من خمسة أشهر وسيشهد الأمر تظاهرات، وهذا يجعل الوضع لا يتحمل".

ومن المقرر ان تعقد المحكمة الاتحادية جلستها للنظر بالطعون المقدمة بشأن الانتخابات يوم غد الاربعاء.

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