تصريح من الموارد المائية حول جفاف هور الحويزة

2021/12/21 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، تعرض هور الحويزة للجفاف، فيما بينت ان هناك توقعات بوصول كميات من المياه الى الهور بعد موجة الأمطار الحالية.وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "هور الحويزة تعرض للجفاف، كسائر جميع الأهوار التي يمكن أن تتعرض الى جفاف موسمي، وهو ليس شيئا غريبا، فقبل أن توجد سدود أو خزانات، كانت الأهوار تجف صيفا وترفد بمياه إضافية شتاء".

واضاف أن "هناك توقعات بوصول كميات من المياه الى هور الحويزة بعد موجة الأمطار الحالية، ومن الممكن أن تتغير مع الوقت في حال استمرار هطول الأمطار، وخاصة في المنطقة الجنوبية من محافظة ميسان، إذ من الممكن الاستفادة من هذه الأمطار لغرض تغذية الهور، إضافة إلى سقوط أمطار في الجانب الإيراني بمنطقة حوض الكرخ الذي يغذي هور الحويزة أيضا".وتابع أن "هناك توجها للمحافظة على المناطق العميقة التي توجد في هذه الأهوار، مع إمكانية إدامتها، فلا يمكن حماية جميع المساحات الموجودة في الأهوار من الجفاف، لكن المناطق العميقة مثل بركة أم النعاج الموجودة في هور الحويزة تجب المحافظة عليها بشكل مستمر، ونحن الآن بصدد العمل على ذلك، كما أن موجة الأمطار هذه كانت تحتوي على فائدة نسبية لتغذية منافذ عديدة، سواء كانت لتعزيز المخزون المائي في السدود والخزانات أو حتى لرفد الأهوار بكميات إضافية من المياه".

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