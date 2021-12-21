2021/12/21 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تنشر وكالة “المركز الخبري الوطني”، نتائج الدور الثالث للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2020 -2021.للاطلاع على النتائج اضغط على الرابط أدناه: https://drive.google.com/drive/folders/1mPQXCtGtb8BRab7MB5HWJv8eMpJmKXUo

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة “NNC” تنشر نتائج الدور الثالث للصف الثالث المتوسط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة “NNC” تنشر نتائج الدور الثالث للصف الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة “NNC” تنشر نتائج الدور الثالث للصف الثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).