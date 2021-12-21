ارتفاع طفيف باسعار النفط العالمية وسط مخاوف من سرعة انتشار متحور اوميكرون على مستوى العالم

2021/12/21 | 12:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط قلق ومخاوف التفشي السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم والذي دفع عددا من الدول للتفكير في فرض المزيد من القيود التي من المحتمل أن تؤثر على الطلب على الوقود.وارتفعت … Readmore

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