اليمن.. مطار صنعاء

2021/12/21 | 12:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف مطار صنعاء عن استقبال طائرات المنظمات الإغاثية، بينها التابعة للأمم المتحدة، بعدما تعرض لضربات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية، على ما أفاد مسؤول في المطار الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين، الثلاثاء.

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