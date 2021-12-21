مطار صنعاء توقف عن استقبال طائرات الاغاثة بعد ضربات شنها التحالف

2021/12/21 | 12:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّف مطار صنعاء عن استقبال طائرات المنظمات الاغاثية وبينها تلك التابعة للأمم المتحدة بعدما تعرّض لضربات جوية سنها التحالف بقيادة السعودية، على أفاد مسؤول في المطار الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين الثلاثاء.وشن التحالف الذي يدعم القوات الحكومية في حربها مع … Readmore

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