فنانون عالميون يقدمون إبداعاتهم في معرض «طبيعة الوجود السامية» بدبي

2021/12/21 | 12:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ يفتتح في مركز دبي المالي العالمي، معرض «طبيعة الوجود السامية»، من إعداد وإنتاج الفنّانة أمبيكا هيندوجا ماكر، المؤسِّسة والمديرة الإبداعية لشركة الفنّ والتصميم، بالتعاون مع آي سي دي بروكفيلد بليس، في 23 يناير 2022، ويستمر حتى 27 فبراير 2022.ويأخذ معرض «طبيعة الوجود السامية»، عشّاق الفنّ في رحلة فريدة، تحمل بعداً تأملياً، لينغمسوا في تجربة تفاعلية قلّ نظيرها، بكلّ ما في الكلمة من معنى.وسوف تتخلّل هذا المعرض، أعمال فنية ثلاثية الأبعاد، روائح وأصوات، تلاعب الزمان والمكان، تبايناتٍ بين الضوء والظلّ، ومواد أساسية وأشكال سائلة.ونالت أمبيكا هيندوجا ماكر جائزة التميّز لعام 2019، من مجلّة AD100، عن فئة «دار العام».واشتهرت بابتكار بيئات تأثيرية، وبتقديم تجارب مناشدة للحواس، تجسّد نقاوة العالم الطبيعي، بالتناغم مع الثروة النباتية والحيوانية، والعناصر الأساسية.وفي هذه المناسبة، قالت أمبيكا هيندوجا ماكر: «يسرّني جداً إطلاق معرضي الأول للعامّة في دبي، المدينة التي وجدتُ في كنفها دفء الوطن، أتوق إلى رؤية الجمهور يخطو في هذا العالم، وينغمس في تجربة تأخذه إلى ملاذ يسوده الهدوء والجمال».وسيقدّم فنّانون إقليميّون وعالميّون، وسائطهم المتعددة،في معرض «طبيعة الوجود السامية»، ويشارك أيضا نديم كرم، نحّات ورسّام وفنّان لبناني، جاكوب هاشيموتو فنّان أمريكي معاصر، فريد إرديكنز نحّات وفنّان معاصر بلجيكي، ماتيو ليهانور مُصمّم وفنّان فرنسي، هاديه شافعي فنّان بصري إيراني، روان ميرش نحّات إنجليزي متعدد الوسائط، كزافييه لاست مصمّم أثاث ونحّات بلجيكي./انتهى

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