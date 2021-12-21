التربية تعلن نتائج الدور الثاني التكميلي والثالث للصف الثالث المتوسط

2021/12/21 | 12:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التربية، نتائج الدور الثاني التكميلي والثالث للصف الثالث المتوسط.

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