الموارد المائية تحدد مصير السيول ومياه الامطار وتحذر السكان

2021/12/21 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء،

مصير السيول التي شهدتها مناطق في

البلاد مؤخراً، فيما وجهت تحذيراً

لسكان بعض المناطق.

وقال المستشار بوزارة الموارد المائية

عون ذياب في تصريح صحفي، إن "لدى وزارة

ال

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