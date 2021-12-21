كردستان تعطل الدوام الرسمي أسبوعا كاملا

2021/12/21 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم

الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي سبعة

أيام.

وقال الناطق باسم الحكومة جوتيار عادل

في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية ن

"حكومة اقليم كردستان قررت تعطيل الدوام

الرسمي

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