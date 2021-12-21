منها دولتان عربيتان.. صندوق النقد يقر دفعة المساعدة الأخيرة لتخفيف عبء الديون لـ25 دولة

2021/12/21 | 12:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر صندوق النقد الدولي الدفعة الخامسة والأخيرة من المساعدات التي تستهدف تخفيف عبء الديون على الدول الفقيرة، حيث شملت الدفعات الـ5 دولا وصل عددها إلى 31 دولة.

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