بارزاني والسفير الإيراني يبحثان الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

2021/12/21 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، سفير إيران لدى العراق إيرج مسجدي.وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “خلال اللقاء تم بحث العلاقات بين العراق […]

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