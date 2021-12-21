2021/12/21 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، إلغاء الاحتفالات الرسمية الخاصة بأعياد رأس السنة الميلادية تضامناً مع المتضررين وذوي ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.وقال قائممقام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تضامنا مع ضحايا أربيل..



السليمانية تلغي الاحتفالات الرسمية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضامنا مع ضحايا أربيل.. السليمانية تلغي الاحتفالات الرسمية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضامنا مع ضحايا أربيل.. السليمانية تلغي الاحتفالات الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).