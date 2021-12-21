2021/12/21 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن مدير مديرية الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الحرائق لعام 2021 في عموم البلاد.

وقال بوهان في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "عدد الحرائق في العام 2021، قاربت الـ29 ألف حريق في عموم العراق، ومنها المستشفيات والدوائر باستثناء حرائق الطمر الصحي والحشائش والأعشاب التي تعد بالآلاف أيضا".

وأضاف أن "هذه الحصيلة تشمل الحوادث الكبيرة والمهمة"، مؤكدا أن "بغداد تصدرت المدن بأكثر عدد من الحرائق بسبب سعتها وتوسع النشاط الاقتصادي والتجاري فيها، إضافة الى الكثافة السكانية".

ولفت إلى أن "هذه الحرائق شملت القطاعين العام والخاص بشكل عام "، مشيراً إلى أن العام الماضي 2020، سجل 29 ألفا و658 حريقا، شملت كافة القطاعات الحكومية والخاصة والمختلطة، وتنوعت الأسباب بين التماس الكهربائي والعبث وغيرها من الأسباب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن حصيلة الحرائق لعام 2021.. هذه المحافظة تصدرت الترتيب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن حصيلة الحرائق لعام 2021.. هذه المحافظة تصدرت الترتيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).