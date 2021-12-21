وزارة الشباب واتحاد الكرة يطلقان مشروع ’الحلم’ للفئات العمرية

2021/12/21 | 12:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقرت هيئة الرأي في وزارةِ الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم، الثلاثاء، مشروع "الحلم" للفئات العمرية لكرة القدم، عازية الخطوة إلى الحاجة الواقعية الملحة لصناعة جيل جديد وفقاً للمعايير العلمية الحديثة.

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وبحسب بيان الهيئة الذي تلقى "ناس" نسخة منه (21 كانون الاول 2021)، فان المشروع سيستفيد من الخبرات الأجنبية، وسيعمل على تهيئة الظروف الاجتماعية والصحية لصقل وتطوير مستوى اللاعبين الموهوبين.

فيما يلي أهداف المشروع":

1- صناعة كرة قدمٍ حديثةٍ بكل مكوناتها بدءاً من إعداد وتأهيلِ الملاكاتِ البشريةِ -الفنية والإدارية - أي المدراء الفنيين والمدربين واللاعبين والملاكات الإدارية والطبية من خلال الاستفادةِ من مرافقتهم للخبرات الأجنبيةِ التي ستعملُ ضمن المشروع.

2- صناعة جيلٍ جديدٍ لكرةِ القدم ليست له القدرةُ على المنافسةِ على المستوى العالمي فحسب، بل أن يكون مؤهلاً بشكلٍ متكاملٍ وطنياً وثقافياً وعلمياً وتربوياً لمواكبةِ أكبر الفرق عالمياً.

الرؤية

قدرة العراق، وعلى مدى العشر سنوات المقبلة، على صناعةِ منتخباتٍ عاليةِ المستوى تمثله خير تمثيلٍ في المحافل الدوليّة، فضلاً عن الملاكاتِ العاملةِ الفنية والإدارية والطبية التي سيكون لها شأنٌ كبيرٌ في مجال كرةِ القدم من خلال الخطواتِ التي سيسيرُ على وفقها المشروع.

أهمية المشروع

سترافق المشروع خطواتٌ كبيرةٌ من العمل على تهيئةِ جميع الظروفِ الاجتماعيةِ والصحية لصقل وتطويرِ مستوى اللاعبين الموهوبين والتي تتمثلُ في بيئةِ الدراسة والسكنِ والإطعام والمناهج المتطورةِ والمعسكرات الداخلية والخارجيةِ والتجهيزاتِ على مستوى عالٍ من الجودة.

البطل الأولمبي

وهذه العمليةُ ستطبقُ في مشروع البطلِ الأولمبي الذي سيعتمدُ على رياضاتِ الانجاز من الألعابِ الفردية والتي يمكن للعراق أن يحققَ بها تفوقاً على المستوى القاري والعالمي".

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