التربية تنشر رابط النتائج النهائية للدورين الثالث والثاني التكميلي لطلبة الثالث المتوسط

2021/12/21 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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نشرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط (الدور الثالث والدور الثاني التكميلي) للعام الدراسي 2020 – 2021.

- رابط نتائج مديريات (الكرخ١ ، الكرخ٢ ، الكرخ٣، الانبار ، نينوى ، كركوك ، صلاح الدين ، بابل ، كربلاء المقدسة ، المثنى اربيل ، السليمانية ، دهوك):

دور ثالث :

https://drive.google.com/drive/folders/1-1xcZDbmXilpR-ROzzGTm63zXprYJs0y?usp=sharing

دور ثاني تكميلي :

https://drive.google.com/drive/folders/1-3DHfe04X94KeO37VnpcffGJlOiTK4o1?usp=sharing

- رابط نتائج مديريات ( الرصافة١ ، الرصافة٢ ، الرصافة٣ ، ديالى ، النجف الاشرف ، واسط ، القادسية، ميسان ، ذي قار ، البصرة ):

https://drive.google.com/drive/folders/1-2OQ-4sddOOQ6OK9AIpIEj1zPlUXZf-E?usp=sharing

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