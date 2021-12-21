تضامنا مع هذه الشريحة.. السليمانية تقرر إلغاء الاحتفالات الرسمية الخاصة بأعياد رأس السنة

2021/12/21 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، إلغاء الاحتفالات الرسمية الخاصة بأعياد رأس السنة الميلادية تضامناً مع المتضررين وذوي ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال قائممقام السليمانية آوات محمد في مؤتمر صحفي، حضرته (بغداد الوم)، إن "اللجنة الأمنية عقدت اجتماعاً بمشاركة الأجهزة الأمنية، والدوائر الخدمية كافة استعداداً لإستقبال رأس السنة الميلادية".

وأضاف، أنه "تضامنا مع ذوي ضحايا الفيضانات، والشهداء الذين سقطوا على يد الإرهاب قررت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية الغاء الاحتفالات الرسمية بأعياد رأس السنة الميلادية هذا العام".

وتابع إنه "ستكون هناك ازدحامات خلال الأيام المقبلة في المحافظة، وستمارس الأجهزة الأمنية دورها في الحفاظ على ممتلكات السكان وفق البرنامج المعد لها".

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