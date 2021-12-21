التربية تنشر ’روابط رسمية’ للنتائج النهائية لامتحانات الدور التكميلي للثالث المتوسط

2021/12/21 | 12:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، النتائج النهائية لطلبة الثالث متوسط.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الأول 2021)، إنها "تنشر رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط (الدور الثالث والدور الثاني التكميلي) للعام الدراسي 2020 – 2021".

وأضافت ادناه "رابط نتائج مديريات ( الكرخ١ ، الكرخ٢ ، الكرخ٣، الانبار ، نينوى ، كركوك ، صلاح الدين ، بابل ، كربلاء المقدسة ، المثنى اربيل ، السليمانية ، دهوك ) :-

الدور الثالث

الدور الثاني التكميلي

رابط نتائج مديريات ( الرصافة١ ، الرصافة٢ ، الرصافة٣ ، ديالى ، النجف الاشرف ، واسط ، القادسية، ميسان، ذي قار ، البصرة ) :-

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