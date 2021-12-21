2021/12/21 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد الجيش الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بأن قوات “عملية برخان” قتلت سومانا بورا، القيادي بتنظيم (داعش)، في النيجر.وأوضح الجيش الفرنسي أن سومانا بورا، المسؤول عن اغتيال 6 عمال إغاثة فرنسيين ورفيقيهم من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تعلن مقتل “قيادي داعشي” مسؤول عن اغتيال 8 عمال إغاثة المركز الخبري الوطني.

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