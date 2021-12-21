2021/12/21 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تنطلق منافسات الجولة الـ14 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بإقامة أربع مباريات في بغداد والمحافظات.وقال المنسق الاعلامي للجنة المسابقات قحطان المالكي في تصريح صحافي، إن “مباريات الجولة 14 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



انطلاق جولة جديدة من دوري الكرة الممتاز المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. انطلاق جولة جديدة من دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. انطلاق جولة جديدة من دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).