الموارد المائية توجه تحذيرًا لسكان بعض المناطق بشأن ارتفاع مناسيب دجلة

2021/12/21 | 13:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت وزارة الموارد المائية، مصير السيول التي شهدتها مناطق في البلاد مؤخرًا، فيما وجهت تحذيرًا لسكان بعض المناطق.

وقال المستشار بوزارة الموارد المائية عون ذياب للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "لدى وزارة الموارد المائية خططًا لمواجهة السيول والاستفادة منها بأقصى ما يمكن من فائدة، وذلك بتوجيه المياه إلى الخزانات التي فيها فراغات خزنية كبيرة والاستفادة من هذه الكميات".

وأضاف أن "هناك فائدة كبيرة من المياه الواردة نتيجة هذه السيول، على الرغم مما تركته من أضرار بشرية ومادية، لكن بالمقابل توجد جوانب إيجابية، حيث تم توجيهها بشكل كامل إلى الأنهر والخزانات والسدود الواقعة على نهر دجلة، وذلك لأن الأمطار محصورة في المنطقة الشمالية والمنطقة الشمالية الشرقية في الإقليم وهي محافظات دهوك وأربيل والسليمانية التي شهدت أمطارًا غزيرة".

وأشار إلى أن "استمرار الأمطار خلال هذا الأسبوع الحالي، سيضيف حالة من الاطمئنان بشأن مواجهة الصيف القادم"، محذرًا المواطنين الساكنين بقرب أحواض الأنهر وفي الجزرات الوسطية من النزوح إليها، لـ"وجود احتمالية ارتفاع في مناسيب المياه في نهر دجلة من آواخر الموصل إلى سدة سامراء".

وتابع أن "الوزارة سبق وأن وجهت تحذيرات وأبلغت مواطني صلاح الدين بذات التحذير للانتباه من مياه الأنهار".

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