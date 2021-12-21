ابتزاز جنسي وتزوير مستندات كورونا.. المغرب يكشف معدلات الجريمة لعام 2021

2021/12/21 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين، بأنها حققت نسبة مرتفعة في معدل القبض على مرتكبي الجرائم خلال عام 2021، بحسب وكالة الأنباء المغربية (ماب).

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