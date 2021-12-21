التربية تنشر رابط النتائج النهائية لطلبة الثالث متوسط

2021/12/21 | 13:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نشرت وزارة التربية رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط (الدور الثالث والدور الثاني التكميلي) للعام الدراسي 2020 – 2021 .- رابط نتائج مديريات ( الكرخ١ ، الكرخ٢ ، الكرخ٣، الانبار ، نينوى ، كركوك ، صلاح الدين ، بابل ، كربلاء المقدسة ، المثنى اربيل ، السليمانية ، دهوك ) :-#دور_ثالث :https://drive.google.com/drive/folders/1-1xcZDbmXilpR-ROzzGTm63zXprYJs0y?usp=sharing#دور_ثاني_تكميلي :https://drive.google.com/drive/folders/1-3DHfe04X94KeO37VnpcffGJlOiTK4o1?usp=sharing- رابط نتائج مديريات ( الرصافة١ ، الرصافة٢ ، الرصافة٣ ، ديالى ، النجف الاشرف ، واسط ، القادسية، ميسان ، ذي قار ، البصرة ) :-https://drive.google.com/drive/folders/1-2OQ-4sddOOQ6OK9AIpIEj1zPlUXZf-E?usp=sharing./انتهى3

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