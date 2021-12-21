نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير الايراني العملية السياسية وجهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

2021/12/21 | 13:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء مع سفير جمهورية ايران الاسلامية إيرج مسجدي العملية السياسية وجهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وتم خلال اللقاء / حسب بيان لرئاسة الاقليم/ التباحث بشأن علاقات العراق وإقليم كردستان مع جمهورية إيران الإسلامية وتعزيز مجالات التعاون المشترك، وآخر خطوات العملية السياسية في العراق وجهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وعلاقات أربيل وبغداد واستمرار الحوار من أجل حل المشاكل بينهما، ومخاطر الإرهاب وهجمات واعتداءات داعش الأخيرة.واتفق الجانبان على أهمية العمل لحماية أمن واستقرار المنطقة وتعزيز العلاقات بين دول المنطقة على أساس الصداقة والمصالح المشتركة./انتهى3

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