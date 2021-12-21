2021/12/21 | 13:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة التقاعد تؤكد على ابعادها عن التجاذبات السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/21 | 13:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد تؤكد على ابعادها عن التجاذبات السياسية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التقاعد تؤكد على ابعادها عن التجاذبات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).