2021/12/21 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نشرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط (الدور الثالث والدور الثاني التكميلي) للعام الدراسي 2020 – 2021.– رابط نتائج مديريات (الكرخ1 ، الكرخ2 ، الكرخ3، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تنشر رابط النتائج النهائية للدورين الثالث والثاني التكميلي لطلبة المتوسطة المركز الخبري الوطني.

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