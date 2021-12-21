الاستخبارات: القبض على متهم ينتحل صفة ضابط خدع مواطنين في البصرة

2021/12/21 | 13:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم ينتحل صفة ضابط خدع مواطنين في البصرة.وذكر بيان للخلية، أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون ومتابعة منفذي الجريمة المنظمة والقبض على كل من تسول له نفسه خداع المواطنين، حيث تمكنت وبكمين محكم من القبض على متهم ينتحل صفة […]

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