2021/12/21 | 13:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: wLLgUo5rjoM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسجدي وقيادات الإطار التنسيقي في ضيافة القيادة الكوردستانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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