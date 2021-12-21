واشنطن: موسكو تحشد قواها قبل اعلان ساعة الصفر لاجتياح أوكرانيا

2021/12/21 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر أمنية غربية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لم يتوقف عن حشد القوات قرب الحدود مع أوكرانيا، برغم تهديدات جو بايدن.

وبحسب الاعلام الأميركي، فإن روسيا قد تشن هجوما عسكريا على أوكرانيا نهاية كانون الثاني المقبل، بما يقرب من 100 كتيبة تكتيكية تضم 175 ألف جندي.

من جهة أخرى نفى الكرملين وجود خطط لغزو أوكرانيا، متحدثا عن استفزازات غربية وحشود أوكرانية في المقابل، ويؤكد أن التحركات العسكرية الروسية لا تهدد أحدا.

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