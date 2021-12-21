السلیمانیة تلغي احتفالات اعیاد رٲس السنة

2021/12/21 | 13:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء، إلغاء الاحتفالات الرسمية الخاصة بأعياد رأس السنة الميلادية.

وذكرت المحافظة في بيان أن “إلغاء الاحتفالات الرسمية الخاصة بأعياد رأس السنة الميلادية، جاء تضامناً مع المتضررين وذوي ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت أربيل”.

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