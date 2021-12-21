بدء محادثات بين أمريكا وروسيا حول الضمانات الأمنية

2021/12/21 | 13:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دبلوماسي روسي قوله اليوم الثلاثاء، إن اتصالات بدأت بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية التي طلبتها موسكو وإن من الممكن توصل الطرفين إلى تفاهم بهذا الشأن.

وقال المفاوض الأمني الروسي البارز كونستانتين جافريلوف إن “روسيا لم تقرر حتى الآن الخطوات التي ستتخذها إذا رفض حلف شمال الأطلسي بقيادة واشنطن بحث الأمر، لكن بروكسل تدرك أن موسكو تأخذ الأمر على محمل الجد”.

وكانت روسيا قد طلبت ضمانات بألا يوسع حلف الأطلسي حدوده إلى أوكرانيا أو ينشر قوات أو أسلحة هناك، على الرغم من تطلع كييف للانضمام إلى الحلف وشكواها من حشد قوات روسية قرب حدودها في تهديد بغزو أراضيها.

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