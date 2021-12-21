"ضوء 1".. الإمارات والبحرين تطلقان قمرا صناعيا "نانو متريا" للفضاء

2021/12/21 | 13:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الإمارات والبحرين، لإطلاق القمة الصناعي النانو متري "ضوء 1" إلى الفضاء، الثلاثاء.

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