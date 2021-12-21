2021/12/21 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن وزير التجارة،اليوم الثلاثاء، اطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أنه" تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الرابعة والاربعين لمجلس الوزراء وجهه بتخصيص مبلغ 250 مليار دينار لغرض صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي 2021" .وأضاف أن"التنسيق مستمر مع وزارة المالية لغرض تحويل المبلغ من مستحقات الفلاحين لحساب شركة الحبوب، لافتاً الى أن"الشركة ستقوم بعدها بإجراءاتها بتقسيم المبالغ للمواقع، وحسب التعليمات والضوابط المعمول بها بالشركة".وأشار الى أن"وزير التجارة أعلن في وقت سابق استمرار دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين قبل نهاية هذا العام ، دعما لهم والاستعداد للموسم التسويقي المقبل الذي ينطلق بشهر نيسان من العام المقبل والذي يمثل الخزين الاستراتيجي لمادة الحنطة التي تستخدم بانتاج مادة الطحين المجهز في البطاقة التموينية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يعلن اطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يعلن اطلاق دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).