2021/12/21 | 13:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إنه سيراقب عن كثب سلوك لاعبيه خلال فترة عيد الميلاد، وحذر أي لاعب غير ملتزم خارج الملعب بالاستبعاد من تشكيلة متصدر الدوري الإنجليزي.وشارك جاك غريليش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوارديولا يهدد لاعبيه “غير المنضبطين” بالاستبعاد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوارديولا يهدد لاعبيه “غير المنضبطين” بالاستبعاد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوارديولا يهدد لاعبيه “غير المنضبطين” بالاستبعاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).