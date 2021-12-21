'ان ار تي' ينشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط للدورين الثالث والثاني التكميلي

2021/12/21 | 13:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر NRT عربية، الثلاثاء، النتائج النهائية للامتحانات العامة لطلبة الثالث المتوسط (الدور الثالث والدور الثاني التكميلي) للعام الدراسي 2020 – 2021 .

رابط نتائج مديريات ( الكرخ1 ، الكرخ2 ، الكرخ3، الانبار ، نينوى ، كركوك ، صلاح الدين ، بابل ، كربلاء المقدسة ، المثنى اربيل ، السليمانية ، دهوك ):

رابط نتائج مديريات ( الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، ديالى ، النجف الاشرف ، واسط ، القادسية، ميسان ، ذي قار ، البصرة ):-

N.A

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