2021/12/21 | 13:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أقامت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 21/12/2021، قرعة تحديد ملاعب مباريات دور الثمانية لبطولة كأس العراق للموسم 2021 – 2022 والتي ستلعب بنظام خروج المغلوب من مباراةٍ واحدةٍ، على أن تقام مباريات دور الأربعة بطريقة الذهاب والإياب.

وأسفرت قرعة تحديد الملاعب بأن يضيف فريق زاخو في ملعبه مصافي الجنوب ويلعب الكهرباء أمام أمانة بغداد في ملعب كربلاء، ويلتقي الكرخ أربيل في ملعب الأول، ويحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة فريقي القوة الجوية والزوراء.

وقالَ رئيس لجنة المسابقات، الدكتور حيدر عوفي إن مباريات دور الثمانية ستقام في نهاية المرحلة الأولى من الدوري الممتاز أو موعد يحدد لاحقاً بشرط إقامتها في أيام فيفا دي أو الأيام الاعتيادية حسب جدول لجنة المسابقات.

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